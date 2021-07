Nainggolan: “Futuro? Col Cagliari tante cose da limare. Se sarà Inter me la giocherò”

Il giocatore dell'Inter ha parlato anche del suo futuro e dell'arrivo di Spalletti a Napoli

Radja Nainggolan ha parlato del suo futuro ai microfoni di Skysport: «Non so ancora cosa succederà. Si sta lavorando. Penso che potrei rimanere al Cagliari, ma ci sono tante cose, tanti dettagli da limare, cose di cui parlare. Vediamo come andrà a finire. Ricevuto chiamate da ex allenatori? Io ho 33 anni, sto bene e sono sereno, non devo stravolgere la mia vita più di tanto».

Do sempre il massimo ovunque io sia, oggi come oggi non so dove sarà il mio futuro. Se sarà al Cagliari cercherò di portare più in alto possibile il Cagliari. Se sarà all'Inter, perché oggi sono un calciatore dell'Inter, mi giocherò le mie chance.