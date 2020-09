Nainggolan resta all’Inter, Giulini: “Portarlo a Cagliari è impossibile, vogliono tenerlo a Milano”

“Vogliamo Nainggolan ma non possiamo comprare il cartellino. Deciderà l’Inter”. Le parole di Tommaso Giulini hanno fatto da prologo al vertice andato in scena a Milano con i dirigenti nerazzurri. Ma la fumata è stata ancora una volta nera. Non c’è accordo tra le due società e per questo Nainggolan non tornerà in Sardegna e non sarà a disposizione di Di Francesco. Lo ha confermato il presidente del Cagliari uscendo dalla sede dell’Inter.

“L’incontro con l’Inter non è andato bene, Nainggolan rimane a Milano. Non riusciamo a portarlo a Di Francesco? No, è impossibile. Credo proprio che rimarrà a Milano, lo vogliono tenere”, ha confermato Giulini.

Per il momento, Nainggolan resterà a disposizione di Antonio Conte. E crescono sempre più le chance di permanenza all’Inter per la prossima stagione.