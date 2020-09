Inter, Nainggolan ha la sua preferenza. “E c’è un’offerta che non sarà nemmeno considerata”

E’ tornato completamente nei ranghi Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ieri ha ricominciato gli allenamenti con tutto il gruppo Inter, pronto a rigiocarsi le sue chance in attesa di sviluppi di mercato. Su di lui si registra infatti un interessamento dell’Al-Nassr, che probabilmente andrà a vuoto: “L’ex centrocampista della Roma non ha mai preso troppo in considerazione la possibilità di trasferirsi in campionati extra-europei – scrive il Corriere dello Sport -, quando ne ha avuto l’occasione.

La sua meta preferita resta il Cagliari. Ma è un discorso che sarà approfondito nuovamente perché per ora i sardi vorrebbero rinnovare il prestito. Mentre l’Inter questa volta ha intenzione di cedere il giocatore a titolo definitivo per monetizzare. Nel frattempo Conte valuterà Nainggolan durante questi primi allenamenti della nuova stagione.

È stato molto chiaro Piero Ausilio nel dare un’altra opportunità al belga. L’Inter potrebbe decidere di confermarlo se il calciatore metterà in mostra un atteggiamento diverso rispetto a quello della sua prima annata in nerazzurro. Nainggolan ha un estimatore in più, ma probabilmente l’Inter non dovrà arrivare nemmeno a prendere in considerazione questi problemi legali dell’Al-Nassr perché difficilmente la destinazione mediorientale attirerà il numero 4.

Cagliari rimane la meta preferita dal giocatore belga. Però dovrà cambiare qualcosa nell’offerta del Cagliari. L’Inter esclude un altro prestito. E per ora considera il centrocampista parte integrante della rosa, a differenza di un anno fa quando era stato quasi subito chiaro che Nainggolan non rientrava nei piani di Conte”.