Nainggolan-Cagliari, ieri è arrivato un altro indizio. Darmian-Inter? Ecco cosa manca

L’arrivo di Arturo Vidal potrebbe riavvicinare Radja Nainggolan al Cagliari. Non è un mistero che il centrocampista belga tornerebbe volentieri in Sardegna, lì ritroverebbe Eusebio Di Francesco che lo ha già allenato alla Roma. Secondo quanto riporta Tuttosport, “a Cagliari è convinzione che con il passare dei giorni le richieste dell’Inter possano essere meno intransigenti e, il fatto che ieri il Ninja sia stato tra i giocatori che non hanno fatto ingresso in campo con il Pisa, può essere un indizio“.

Il mercato nerazzurro di sicuro non si fermerà a Vidal, in entrata c’è anche Matteo Darmian. “A Milano si attende soltanto la partenza di Antonio Candreva. L’Inter deve saldare il debito fatto con il Parma un’estate fa. Ora dovrà chiudersi il cerchio: al Parma andranno 2,5 milioni per il cartellino, mentre l’ex allievo di Conte in Nazionale firmerà un contratto di 4 anni a 2 milioni a stagione“.

(Tuttosport)