Inter-Monza, Nainggolan ha gli occhi puntati addosso: si gioca il Torino. Sensi ancora a parte

Oggi alle 15 alla Pinetina andrà in scena l’amichevole con il Monza. Ad Appiano Gentile arriverà anche Adriano Galliani per la prima volta in visita al centro sportivo nerazzurro. Lo accoglierà Marotta e pranzeranno insieme. Un test, quello organizzato nel Centro Sportivo Suning, che potrebbe tornare utile per mettere alla prova chi in questo periodo è stato utilizzato meno e i giovani che magari potranno trovare spazio durante la stagione.

Conte non avrà ben 16 giocatori per le Nazionali e a loro si aggiunge Padelli che è alle prese con il Covid19. Agli assenti poi ci sono da aggiungere Vecino e Sensi. Il centrocampista italiano sta cercando di smaltire un infortunio alla coscia sinistra. “Sta svolgendo un lavoro di recupero senza troppi carichi per provare a rientrare per la partita contro il Torino subito dopo la sosta”, spiega TuttoSport.