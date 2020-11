Tra i giocatori indisponibili in casa Inter c’è Stefano Sensi. Il centrocampista è rimasto fuori dalla trasferta di Genova, dove si infortunò nel riscaldamento e lavora per il rientro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Sensi sta seguendo un lavoro specifico senza troppi carichi di lavoro, lo staff medico nerazzurro sta lavorando per cercare di metterlo a disposizione di Conte già per la gara col Torino.