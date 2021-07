Nandez, ci siamo quasi: accordo col giocatore, doppia offerta di Marotta al Cagliari

Ci sono stati altri passi avanti nella trattativa Nandez nell'incontro di oggi a Milan tra l'Inter e il Cagliari

Nandez è il giocatore scelto dall'Inter per la fascia destra. La trattativa è già partita, il club nerazzurro ha incontrato l'agente del giocatore che a Fcinter1908 ha confermato la volontà dell'uruguaiano di vestire nerazzurro. Oggi c'è stato un incontro a Milano tra i due club, si parlato di Nandez , ma anche del futuro di Nainggolan.

"Nandez ha l'accordo con l'Inter e vuole solo i nerazzurri. Ha rifiutato proposte importanti dalla Premier, dall'Arsenal al Leeds. Il Cagliari ha promesso all'entourage del calciatore di venire incontro ai suoi desideri, ma la trattativa tra club ancora non è conclusa. Proprio oggi c'è stato il vertice tra Inter e società sarda. Beppe Marotta ha presentato due offerte: la prima comprende i cartellini di Nainggolan e Pinamonti, la seconda un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nelle prossime ore, il Cagliari darà una risposta al club nerazzurro. L'Inter cercherà in tutti i modi di portare il calciatore - che nella testa di Simone Inzaghi può giocare anche da "quinto" a destra - a Milano, con calma e senza ansie, considerando che il mercato chiuderà il 31 agosto. Nel vertice di oggi si è parlato anche di Dalbert e Nainggolan, entrambi destinati in Sardegna", si legge su Repubblica.