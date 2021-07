SM – Lukaku capopopolo dell’Inter. Bellerin e Nandez: la formula è una. Si lavora…

La società aspetta il suo attaccante e leader che nelle ultime ore ha mostrato l'orgoglio nerazzurro. Si lavora sul mercato e anche sulla tournée in USA

Pronto a riprendersi l'Inter. Ieri Lukaku non le ha mandate a dire - anche se poi ha eliminato il commento - a chi gli ricordava di essere stato eliminato dall'Italia all'Europeo. " Si ma ricordati che siamo campioni d'Italia", ha risposto al tifoso che gli diceva se era uscito dalle tasche di Chiellini. Si allena duramente anche in vacanza l'attaccante nerazzurro che si sente responsabilizzato dopo la vittoria con l'Inter. Ha trovato una squadra che lo ha fatto sentire a casa e che lo aspetta a braccia aperte. "Lukaku incedibile? Assolutamente sì. È un elemento importante nella scacchiera di Inzaghi", ha detto Marotta dopo la partita con il Lugano.

Le trattative per Nandez e Bellerin continuano ma non sono semplici e possono decollare solo se ci saranno aperture da parte di Cagliari e Arsenal alla formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto è pronta la rescissione di Nainggolan che tornerà in Sardegna, hanno spiegato a SportMediaset.