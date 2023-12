Si alza il sipario sul big match della 14a giornata di Serie A: allo stadio Maradona di Napoli andrà in scena la sfida tra la squadra di Walter Mazzarri e l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro si affida ai suoi titolarissimi per provare a tornare in vetta: assenti ancora Pavard e Bastoni, in difesa spazio a Darmian, De Vrij e Acerbi. Torna Dumfries a destra dopo aver riposato in Champions League, Dimarco a sinistra con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. Davanti intoccabili Lautaro e Thuram. Le formazioni ufficiali: