Inter, a Napoli gioca il tuo calcio europeo. Spettacolo necessità, non scelta

Se lo augurano tutti, in maniera trasversale. Napoli-Inter si spera sia una bella partita di calcio, a prescindere da chi la spunterà. Perché davanti agli occhi c'è ancora la delusione per il brutto spettacolo offerto dal derby d'Italia con la Juventus di domenica scorsa. Lo sottolinea anche Luigi Garlando, nel suo editoriale di oggi per la Gazzetta dello Sport: "Stasera, a una settimana di distanza, Napoli e Inter suonano un’altra partitissima. Auguriamoci di non uscire dal Maradona con la voglia di spararci nelle orecchie altro calcio, magari quello al tempo di Diego".

Un certo tipo di calcio, dovrebbe essere banale anche soltanto sottolinearlo, è necessità e non scelta. Altrimenti questo sport non può avere futuro: "Ognuno è libero di vincere come crede, ma la ricerca di bellezza dev’essere un impegno comune, come la salvaguardia ambientale. Vincere non basta. Sinner non seduce perché vince, ma per come vince e per quanto emoziona. Juve-Inter, il meglio sulla carta, è stato un pessimo spot per un movimento già depresso da due Mondiali sfumati. Non si può speculare sul risultato, a basso ritmo e con tecnica modesta, e poi pretendere di giocare in Champions il calcio che si usa lì".