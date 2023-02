Il Napoli vola, attacchiamo l’Inter. E gli altri? Juve? Milan? Leggo cose assurde

L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: nessuno tiene il passo del Napoli ma sembra un problema solo dell'Inter

Alfio Musmarra

In queste ore mi è capitato di leggere cose abbastanza stravaganti sul web e non è la prima volta.

Perché ogni tanto bisognerebbe avere un minimo di spirito critico, che sappia andare al di là di simpatie ed antipatie. E non mettersi sempre in trincea per trovare l’ago nel pagliaio di chi sta sull’altra sponda del Naviglio.

Però devo ammettere l’originalità del pensiero. In una stagione dove il Napoli sta correndo come nessun altro, l’Inter che ha vinto una Supercoppa, ha superato un girone di Champions sulla carta impossibile ed è in semifinale di Coppa Italia, udite udite dovrebbe avere dei rimpianti superiori alle gioie per essere a meno 13 da Spalletti.

E tutti gli altri? Cioè il Milan con lo scudetto sul petto che viene eliminato in casa da un Torino in inferiorità numerica nonostante abbia speso di più sul mercato? Che perde la Supercoppa prendendo 3 gol dall’Inter? Che annaspa in campionato? Vogliamo parlare della Juve?

No, si parla dell’Inter. Ma non solo, si va addirittura oltre puntando il dito contro Inzaghi, che al massimo ma proprio al massimo, potrebbe bissare la scorsa stagione con Coppa Italia e Supercoppa e di conseguenza pareggiare e non migliorare il bilancio della scorsa stagione.

Omettendo, per esempio, come Lukaku e Brozovic non siano mai stati a disposizione. Piccolo dettaglio non marginale, anzi addirittura non basta l’assenza di Lukaku (a cui potremmo aggiungere anche quella di Correa ma lasciamo perdere).

E allora mi domando: perché ? Cioè perché arrivare a tanto? Non lo capisco. È evidente che il distacco dalla vetta è enorme ma vale per tutte. E nel contempo esistono anche i meriti degli altri e in questo caso del Napoli protagonista di una stagione strepitosa tra campionato e Champions.

L’essenza dello sport è anche sottolineare i meriti di chi sta facendo qualcosa di straordinario eppure in una situazione estremamente paradossale si riesce a trovare il modo per parlare (male) dell’Inter. E in un momento del genere, serve una bella dose di coraggio.