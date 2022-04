Gds – Conte, addio al Tottenham. Rivuole l’Italia: possibile solo bis all’Inter. A meno che…

E' ancora tutto da definire il futuro di Antonio Conte, oggi sulla panchina del Tottenham dopo l'addio all'Inter la scorsa estate

E' ancora tutto da definire il futuro di Antonio Conte , oggi sulla panchina del Tottenham dopo l'addio all'Inter la scorsa estate. Il contratto con gli Spurs scade infatti nel 2023 ma, in assenza di programmi comuni per la prossima stagione, il rapporto con il club inglese potrebbe anche terminare in anticipo rispetto a quanto previsto. A quel punto, però, si aprono vari scenari sul futuro di Conte, premiato ieri con la panchina d'oro della Serie A per lo scudetto vinto sulla panchina nerazzurra nella stagione 2020-21. Uno di questi scenari (anzi, il più probabile in caso di ritorno in Serie A) è proprio il ritorno a Milano, sponda Inter. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"In parallelo, invece, tornano di attualità i rumor secondo cui Antonio vorrebbe tornare a casa, cioè in Serie A. Questo porta a considerare l’idea di un immediato ritorno alla base, cioè all’Inter (...). La figura di Simone Inzaghi è messa in discussione e per l’ambiente (ovviamente) la candidatura dell’uomo dello scudetto non pone dubbi. Detto ciò (...) l’Inter deve programmare un futuro equilibrato dal punto di vista economico. E un conto sono i 4 milioni di Inzaghi, un altro i 12 di conte. E peraltro un ritorno immediato in Italia non gli permetterebbe di usufruire del Decreto Crescita (...). È prematuro, dunque, trarre delle conclusioni. La panoramica, però, conferma che quella dell’Inter e la candidatura più attendibile per un ritorno di Conte nel nostro campionato. A meno che davvero non nascano per lui delle opportunità di primissimo piano all’estero, come quella del Psg".