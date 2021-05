Sky – Lukaku speranza futura dell’Inter. Solo due cose incrinerebbero il feeling

Se fosse per l'attaccante nerazzurro resterebbe ancora a Milano dove è uno dei leader "e non il capo assoluto" come succedeva in passato

Eva A. Provenzano

Il centro del mondo Inter è Lukaku. 21 gol e capocannoniere dell'Inter campione d'Italia, punto di riferimento dei tifosi. Un legame forte con il club e la città che si è visto in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto. Quella sfilata in città, come se fosse un normalissimo tifoso nerazzurro, ha rafforzato ancora di più il rapporto con il mondo nerazzurro.

A Skysport parlano del belga e del suo futuro. "Sebbene le vie del mercato siano infinite, se dipendesse dal gigante buono il suo murales a San Siro rimarrebbe solido e fiero a lungo. È la speranza del futuro nerazzurro. Musica per le orecchie di Conte. Che si gode la coppia formata con Lautaro. Se l'argentino deve tornare a trattare per il rinnovo, il belga è sempre più il re di Milano e solo altre gravi difficoltà finanziarie e un'offerta monstre potrebbero incrinare questo rapporto. Al momento guarda la città e l'Italia dall'alto. Senza dimenticare la forza del gruppo. Lui si ritiene uno dei leader e non il capo assoluto. La differenza con altri forse è proprio questa", ha raccontato Barzaghi. E chi ha orecchie per intendere intenda.

(Fonte: SS24)