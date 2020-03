Mercato, l’Inter sulle tracce del nuovo “Chino”. Ecco chi è l’argentino Martinez Quarta

Di “Chino” ce n’è uno nei cuori nerazzurri: Alvaro Recoba, colui che ha stregato tutti grazie alle sue magie. Ora l’Inter però va avanti ed è sulle tracce del nuovo Chino, che però viene dall’Argentina. Fa il difensore, si chiama Lucas Martinez Quarta: classe ’96 di proprietà del River, ha già stregato il ct Scaloni e sogna il calcio europeo. E La Gazzetta dello Sport spiega: “El Chino ha una clausola di 22 milioni, in passato ha provato pure la Samp a prenderlo.

L’Inter lo segue, lui intanto spopola su Instagram anche grazie al…figlio Bautista, due anni, super tifoso del River, una specie di ministar del web che un giorno si è messo in testa un cappello dopo aver visto il papà giocare uno spezzone di partita con una cuffia da piscina in testa. Martinez ha tre idoli: Sergio Ramos, Piqué e Otamendi. Sui social è seguito da Lautaro, che spesso e volentieri piazza un like. Zanetti invece il “mi piace” l’ha piazzato via radio…”.