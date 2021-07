Sole 24 Ore: “Inter, Oaktree proprietario? Contromossa Suning: fonti dicono che…”

Oaktree, in caso di inadempienza di Suning, potrebbe escutere le garanzie sull'Inter: ma il colosso cinese prepara la contromossa

Marco Astori

Come già riportato, Suning è al lavoro per rifinanziare il bond da 375 milioni di euro in scadenza 2022. Si apre però, secondo il Sole 24 Ore, l'ipotesi di inadempienza da parte della proprietà cinese, fatto che cambierebbe totalmente il futuro dell'Inter. Scrive infatti il quotidiano: "Oaktree, in caso di inadempienza di Suning, potrebbe escutere le garanzie sull'Inter e diventare il nuovo proprietario.

Tanto che, secondo le indiscrezioni, la stessa Suning, per evitare questa ipotesi, starebbe sondando in modo riservato potenziali acquirenti o nuovi partner di minoranza per l'Inter, che ha ancora nella sua compagine LionRock Capital, che punta però a monetizzare la sua permanenza come da accordi.

La scorsa primavera le discussioni con i potenziali interessati (a cominciare da Bc Partners) si erano fermate in quanto la famiglia Zhang - intenzionata a cogliere i 200 milioni di proventi della SuperLega poi naufragata - aveva posto l'asticella troppo in alto: un miliardo. Secondo alcuni addetti ai lavori, le richieste ora potrebbero scendere in caso di nuove trattative".