CorSera – Onana, Ausilio a Manchester per trattare. L’Inter vuole arrivare a 60 mln coi bonus

Il portiere sarà il grande sacrificio dell'Inter in questo mercato. Il ds dell'Inter è in Inghilterra per ascoltare la proposta

Non solo Brozovic, a lasciare l'Inter potrebbe essere anche Onana . Il portiere ha disputato una grande stagione in nerazzurro, attirando le attenzioni di alcuni club tra cui il Manchester United. I Red Devils devono liberarsi di De Gea per poi dare l'assalto al portiere dell'Inter.

"Per Onana il Man United è pronto a investire 50 milioni di euro, per il club nerazzurro un’offerta impossibile da rifiutare. Il d.s. Ausilio è in queste ore in Inghilterra (anche) per trattare con i Red Devils. Quando la scorsa estate è sbarcato a Milano pochi credevano potesse fare la differenza. O anche solo giocare titolare. Inzaghi lo ha gestito con attenzione: all’inizio lo ha schierato solo in Champions poi è diventata netta la differenza con Handanovic. Dalla trasferta con il Sassuolo, l’8 ottobre, Onana si è preso la porta dell’Inter e non l’ha più lasciata", riporta il Corriere della Sera.