Sky – Torino-Cagliari, contratti firmati per Bellanova. Ma manca il suo ok

E' ancora incerto il futuro di Raoul Bellanova. L'Inter non ha esercitato il diritto di riscatto per l'esterno, ma gli ha promesso di trattare col Cagliari la sua permanenza a Milano. Intanto, però, il club sardo ha trovato l'accordo con il Torino per la cessione del classe 2000: come riporta Sky, le due società hanno formalizzato l'affare per 8 milioni di euro. I contratti tra loro sono firmati, manca però la firma del giocatore: vedremo se al rientro dall'Europeo darà l'ok al Torino oppure se deciderà di aspettare ancora l'Inter.