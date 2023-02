Ts – Inter, con questa offerta Onana potrebbe partire. Due profili nel mirino

Nessuno è incedibile, anche chi è arrivato da pochi mesi. È il caso di André Onana che, secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe lasciare l'Inter se in Viale della Liberazione arrivasse un'offerta allettante. "Il camerunese nelle ultime partite ha mostrato qualche incertezza di troppo, ma la sua titolarità non è in bilico. Situazione che potrebbe cambiare nei prossimi mesi se a Marotta e Ausilio dovesse arrivare una proposta da 25-30 milioni".

"A quel punto, considerando l’arrivo a zero, l’Inter, che avrà bisogno di incassare per raggiungere gli obiettivi economici fissati dalla proprietà, potrebbe anche valutare il da farsi. L’Inter - che dovrebbe confermare Cordaz come terzo e ha in prestito Radu e Brazao, continua a monitorare il mercato dei futuri svincolati. In Inghilterra c’è un’ex conoscenza del calcio italiano e di Marotta alla Juventus come Neto (Bournemouth), possibile candidato al posto di Handanovic; mentre in Turchia piace da tempo Bayindir del Fenerbahce (opzione però da legare più a una possibile uscita di Onana)".