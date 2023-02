Brozovic pronto a riprendersi l’Inter. Mercato? Dall’entourage arriva un messaggio chiaro

L'infortunio a fine settembre, poi qualche scampolo di partita, il Mondiale e un nuovo infortunio. Marcelo Brozovic vuole dimenticare in fretta la prima parte di stagione e riprendersi l'Inter. Simone Inzaghi ha dovuto adattare Hakan Calhanoglu nella posizione di play e il turco ha risposto alla grande. Solo un anno fa i nerazzurri si accorsero di essere Brozovic dipendenti, adesso la situazione è cambiata ma Epic rimane comunque una pedina fondamentale per l'Inter. "Se nella scorsa stagione l’Inter di Inzaghi faticava eccome senza il cervello del suo centrocampo , oggi la situazione è sicuramente diversa. Calhanoglusi è adattato alla perfezione nel ruolo di play davanti alla difesa".

"Ergo: il croato dovrà giocare a livelli altissimi per ritrovare senza se e senza ma un posto dell’undici tipo. Inzaghi non ha mai nascosto l’ammirazione per il calciatore, che oltre a piedi educati, conta pure su polmoni d’acciaio. Abituato a essere il perno della spina dorsale nerazzurra, vitale e mai in discussione, Marcelo dovrà ricordare a tutti quello di cui è capace per non passare da titolarissimo a scelta importante, ma potenziale".