Sky – Inter, United su Onana ma zero offerte. Incontro per Frattesi. Per Lukaku…

Tra domani e venerdì si capirà se davvero lo United arriverà a fare l'offerta all'Inter per Onana. Finora il club inglese ha avuto contatti con il procuratore del calciatore e qualche contatto con l'Inter ma non ha fatto l'offerta di cinquanta mln e bonus per l'estremo difensore. De Gea potrebbe andare in Arabia e questa potrebbe essere la mossa che porterebbe il club inglese a fare la sua prima offerta per il portiere camerunese. Tanti nomi in lista per sostituire eventualmente Onana: viene confermato Trubin dello Shakhtar.