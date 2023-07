Biasin: “L’Inter proverà a vincere lo scudetto, ma dire oggi che sia la favorita significa…”

Il giornalista commenta i tanti addii in casa Inter in questa sessione di mercato

In questa sessione di mercato, tanti giocatori hanno lasciato l'Inter. L'ultimo in ordine di tempo è André Onana che a breve firmerà un contratto con il Manchester United. Su Twitter Fabrizio Biasin commenta così i tanti addii in casa Inter in ottica scudetto.