Sky – Inter, Lukaku titolare al 100% con la Lazio. Una tentazione al suo fianco

Simone Inzaghi può mischiare le carte in attacco: ecco la tentazione in vista di Inter-Lazio di domenica

Nelle ultime settimane, Simone Inzaghi ha alternato i suoi attaccanti tra coppe e Serie A. Lautaro Martinez ed Edin Dzeko nelle coppe, Romelu Lukaku e Joaquin Correa in campionato. Dopo la vittoria dell'Inter con la Juve di mercoledì , c’è la sfida decisiva in chiave Champions League contro la Lazio e l’allenatore può mischiare le carte in attacco, svela Sky Sport.

Lukaku è atteso in campo dal 1’, per Sky ci sarà lui al 100% a guidare il reparto avanzato nerazzurro. Chi al suo fianco? Vista l’importanza della partita, la tentazione di Inzaghi è l’impiego di Lautaro Martinez. Dunque non Correa, come nelle ultime uscite, ma il Toro. Non ha ancora deciso l’allenatore, ma sta seriamente pensando alla Lu-La per domenica. Ballottaggio aperto tra i due argentini, con Dzeko verso la panchina.