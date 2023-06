In UK – Onana, c’è anche lo United: “Lo vuole Ten Hag: ecco la richiesta dell’Inter”

Non solo Chelsea su André Onana: dall'Inghilterra, infatti, arrivano conferme dell'interesse del Manchester United per il portiere dell'Inter. "Il Manchester United sta cercando un portiere e Onana è una delle opportunità. Anche il Chelsea ha avviato i contatti per il portiere 27enne", scrive infatti The Athletic, sottolineando come un fattore possa essere Ten Hag, che ha allenato Onana all'Ajax.