Ouedraogo frena: via dallo Schalke, ma in estate. L’Inter vuole anticipare a gennaio

Assan Ouédraogo è uno dei giovani talenti più ricercati d'Europa: centrocampista centrale, classe 2006, tedesco ma di origini del Burkina Faso, nonostante la giovanissima età si sta mettendo in luce con la maglia dello Schalke 04, e diversi club si sono messi sulle sue tracce. Tra questi c'è anche l'Inter , sempre attenta quando si tratta di talenti pronti ad esplodere, e disposta ad accelerare i tempi per mettere le mani sul giocatore già a gennaio.

I nerazzurri, tuttavia, dovranno vedersela con due ostacoli non indifferenti: la volontà del ragazzo e l'agguerrita concorrenza. Secondo quanto riporta Sky Sport Deutschland, Ouédraogo preferirebbe concludere la stagione allo Schalke 04, evitando un trasferimento a stagione in corso e puntando a raggiungere i suoi obiettivi con il club in cui è cresciuto. Un'idea totalmente diversa rispetto a quella che hanno in viale della Liberazione, ma anche in casa Milan e Juventus, entrambe interessate al giovane centrocampista.