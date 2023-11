Inter, è derby col Milan per il 2006 Ouédraogo. Clausola da 12 mln per il centrocampista

"Il derby nasce due anni fa perché Geoffrey Moncada segue Ouédraogo da quando era quindicenne. Responso: pollice alto, molto alto. Assan piace per le sue qualità da centrocampista completo, fisico, capace di fare diverse cose in campo. La novità delle ultime settimane però è un inserimento deciso dell’Inter. L’Inter segue Assan da meno tempo ma ha la stessa idea: ci sono pochi 2006 con la sua capacità di essere efficace già ora e forte, molto forte in prospettiva. Si annuncia la classica asta, con progetti e offerte a confronto. Ouédraogo è un nome forte non solo a Milano, ma in tutta Europa: la Red Bull si è mossa per il Lipsia, il Bayern ha un dossier aperto da tempo, l’Inghilterra guarda da lontano. Si deciderà in fretta".

"Ouédraogo a breve comincerà il Mondiale Under 17 in Indonesia: prima partita domenica. Ha saltato le ultime gare per un infortunio e lo Schalke ha avvisato la federazione: andateci piano. La sua storia ricorda quella di Malick Thiaw, che giocò nello Schalke in B e al Milan ha dimostrato di appartenere a questo livello di calcio. Assan è più giovane, vorrebbe finire la stagione (e la scuola) in Germania e non vorrebbe lasciare lo Schalke a breve. E allora, trasferimento a giugno con Milan e Inter in prima fila? Sì, possibile, considerando anche che Ouédraogo a maggio diventerà maggiorenne e sarà acquistabile semplicemente pagando la clausola - si parla di 12 milioni - allo Schalke e offrendo un contratto livello pro a lui. A Milano gli affitti costano caro ma insomma, se la caverebbe", aggiunge Gazzetta.

