Paolillo: “Inter? Spero nella cessione nei prossimi mesi. Mercato? La vera difficoltà…”

Cambio della guardia imminente in casa Inter? L'indiscrezione lanciata questa mattina ha ovviamente catturato l'attenzione dell'intero mondo nerazzurro e non solo. Ne ha parlato anche Ernesto Paolillo , ex amministratore delegato del club, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: “Mi auguro che prima o poi possano esserci delle novità in positivo. In questo momento non si riescono più ad acquistare giocatori e i più forti invece tendono ad andare via. Mi aspetto e mi auguro una cessione della società già nei prossimi mesi”.

“La cessione del croato potrebbe portare soldi, ma la vera difficoltà sarà rifare quasi tutto il pacchetto arretrato. Non avendo cassa si dovrà puntare su giocatori per così dire in liquidazione, come Acerbi o Smalling. Mi auguro che possa arrivare veramente un nuovo acquirente per l’Inter perché c’è il bisogno di ricostruire la società. C’è da anche tenere in conto che, a furia di non investire, l’Inter non riesce più a produrre potenziali campioni nel settore giovanile. Penso si debba ripartire a costruire anche da lì”.