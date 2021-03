Parma-Inter, probabile formazione: niente turnover? Torna Hakimi dal 1′. A centrocampo…

Parma-Inter, le possibili scelte di formazione di Antonio Conte. A destra torna Hakimi dopo aver scontato una giornata di squalifica

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Sanchez potrebbe far rifiatare uno tra Lukaku e Lautaro, a centrocampo si candida Vidal. Anche se, al momento, l'ipotesi più probabile è che Conte non si affidi al turnover. In campo quindi la miglior formazione possibile.