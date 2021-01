Sole 24 Ore – Inter, novità in 2 settimane da Bc Partners: ecco i 2 pilastri del progetto

Novità importanti potrebbero arrivare a strettissimo giro di posta. La fase di due diligence, infatti, è arrivata quasi al termine. Dopodiché, BC Partners sarà chiamata a fare la sua offerta per l’Inter. Se per la minoranza o per la maggioranza, questo è ancora da vedere. Ma sono giorni caldi per un possibile passaggio di proprietà del club nerazzurro.

Come riporta il giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa, infatti, nel giro di due settimane al massimo potrebbero arrivare aggiornamenti importanti. Festa, poi, va più bello specifico, ipotizzando quello che potrebbe essere il programma del nuovo proprietario nerazzurro, dalla media company a una struttura che preveda un bilancio sostenibile:

“Sarebbero due gli asset portanti del piano di Bc Partners, affiancata da Tifosy. Da una parte quello di fare dell’Inter una media company, e dall’altra parte di lavorare su una struttura di bilancio sostenibile (…). Il modello economico che Bc partners potrebbe seguire è più vicino a quello dell’Atalanta, che resta la società migliore in Italia a comprare, coltivare, crescere e vendere giocatori, che non a quello della Juventus. Quindi puntando su una rosa giovane e promettente senza essere ostaggio dei salari de giocatori e della volatilità dei risultati“, si legge.

(Fonte: Il Sole 24 ore)