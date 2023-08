Inter, ecco Pavard: arrivato il sì di Zhang per sbloccare l’affare. Al Bayern 30 mln + 2

"Pavard aspetta solo il via libera per sbarcare a Milano, per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Il francese è atteso in città domani, al più tardi giovedì, per unirsi ai suoi nuovi compagni. Il suo sì all’Inter l’ha già dato da tempo: contratto pronto di cinque anni, ingaggio da 4 milioni netti a stagione, per il quale la società nerazzurra beneficerà ovviamente del Decreto Crescita".

"Con il benestare di Zhang, che ha dato il via libera all’investimento, il secondo più alto per valutazione di questa campagna acquisti nerazzurra dopo quello di Frattesi. Non è un passaggio scontato, in ogni senso, visto che Pavard era in scadenza col Bayern nel 2024 e in linea teorica da gennaio avrebbe potuto firmare gratis per un nuovo club. Ma l’Inter non poteva aspettare. Non voleva aspettare", spiega Gazzetta.

