L’Equipe – Pavard, United bloccato. Inter ne approfitterà? Richiesta di 40 mln

Il Manchester United, secondo il sito del giornale francese era in vantaggio sul giocatore. "Per la dimensione del club inglese e per ten Hag che permetterebbe al calciatore di giocare da centrale. In più giocherebbe con un amico, Varane. Ma senza l'addio di Maguire, che ha comunicato di non voler partire al club inglese, il suo arrivo allo United è bloccato". Quindi si sarebbe fatta avanti l'Inter che lo sta osservando da anni e ne avrebbe parlato con l'entourage. Lo scorso inverno, la dirigenza del club milanese aveva provato a fare un'offerta last minute per strapparlo al Bayern Monaco. La società nerazzurra, scrive ancora l'Equipe, è pronta a fare un'offerta ma il Bayern non è disposto a scendere sotto i 40 mln di euro. Potrebbe anche esserci alla fine una sorpresa con la Juve interessata, ma dovrebbe vendere prima di fare un'offerta e l'Arsenal che aveva preso informazioni.