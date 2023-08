Sky – Inter, offerta ufficiale per Pavard. Resta Sensi. Fabbian, ecco cosa offre il Bologna

L'Inter cerca un difensore, la lista è lunga. Ci sono state difficoltà in estate per alcuni obiettivi e certi costi, ora il club nerazzurro può acquistare un difensore. Così a Skysport24 hanno parlato di un obiettivo che sta diventando più concreto per l'Inter. Si tratta di Benjamin Pavard , difensore del Bayern Monaco. Un obiettivo come altri: Tanganga, Chalobah e Tomiyasu i nomi fatti finora e presi in considerazione dai dirigenti interisti.

Sul giocatore i nerazzurri avevano messo gli occhi già nella scorsa sessione di mercato e ci stanno tornando adesso. 25 mln è la prima offerta che l'Inter ha fatto per il giocatore ma per la società tedesca ancora non bastano. I dirigenti interisti stanno cercando di capire quali sono le intenzioni del Bayern con il difensore, 27enne, che gioca da braccetto. "Quando il club tedesco fissa il prezzo generalmente fa fatica ad abbassare le pretese. L'Inter ci sta lavorando. Ha cominciato a lavorare in maniera concreta al discorso del difensore. Ci sono altre piste su cui si lavora anche perché ci sono delle necessità tecniche da soddisfare e sintetizzare con le possibilità economiche. A volte non basta intenzione di trovare in equilibrio", ha spiegato Marchetti.