FCIN1908 / Pavard è un giocatore dell’Inter: ha firmato e lasciato la sede

Benjamin Pavard ora è un nuovo giocatore dell'Inter. Come appreso da FCIN1908.it, il difensore francese ha firmato il contratto coi nerazzurri e ha poi lasciato la sede. Nella giornata di domani sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il primo allenamento da nuovo giocatore dell'Inter. Ora si attende soltanto l'annuncio ufficiale del club nerazzurro. Arriva a titolo definitivo dal Bayern Monaco per 30 milioni più 2 di bonus e ha firmato un contratto per i prossimi 5 anni.