Stefano Sensi resterà all’Inter. Come appreso da FCIN1908.it, la permanenza del centrocampista classe 1995 non è in discussione. A prescindere da eventuali arrivi last minute per la mediana, Sensi resterà in nerazzurro agli ordini di Simone Inzaghi. La dirigenza sta infatti pensando a un settimo centrocampista, anche senza operazioni in uscita. Dopo la stagione in prestito al Monza, dunque, Sensi è pronto a restare all’Inter.