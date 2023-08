Il giorno di Pavard: ottimismo Inter, si aspetta il via libera del Bayern. Altrimenti…

Il tecnico bavarese si aspetta prima un rinforzo in difesa, step necessario per lui prima di poter dare il nulla osta alla cessione di Pavard. "Pavard ha ribadito in ogni modo di non voler restare più al Bayern. Non un passaggio da poco: è in scadenza nel 2024, il Bayern lo perderebbe a zero se non lo cedesse subito. Di più: l’Inter non avrebbe difficoltà - c’è chi sussurra l’abbia già fatto - a trovare un accordo per prendersi comunque il francese a zero tra un anno. Ecco perché i dirigenti tedeschi, paradossalmente, sono i migliori alleati dell’a.d. Marotta e del d.s. Ausilio", commenta ancora La Gazzetta che assicura come l'Inter non abbia più voglia di aspettare e, in caso di mancato accordo, si fionderà su un altro obiettivo, tenuto conto del fatto che restano solo 4 giorni alla fine del mercato.