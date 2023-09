Inter, Inzaghi ha scelto: fiducia ad Asllani in regia. E in difesa tocca a Pavard

L'Inter scenderà in campo questa sera alle 21 in casa della Real Sociedad. Inzaghi non avrà a disposizione Calhanoglu e Cuadrado. Al posto del regista turco, il tecnico dei nerazzurri ha scelto di dare fiducia ad Asllani. Prima partita da titolare per Pavard.

"L’attesa è tutta su Pavard, il secondo colpo per valutazione più costo della campagna acquisti dell’Inter e di tutta la Serie A dopo Frattesi, il primo se si considera la formula (a titolo definitivo, mentre il centrocampista è inizialmente un prestito). Inzaghi ha scelto di lanciarlo dal primo minuto: giocherà sul centrodestra, nella posizione occupata solitamente da Darmian. Ma di fatto, qui a San Sebastian, stasera comincia ufficialmente il dopo Skriniar. Pavard arriva proprio a coprire il buco lasciato dallo slovacco andato al Psg. Ed è per caratteristiche il difensore che Inzaghi voleva, per replicare sulla destra lo stesso tipo di gioco che l’Inter sviluppa sulla sinistra con Bastoni. Pavard non ha avuto bisogno di troppo tempo per inserirsi: dal punto di vista fisico è ok, sul piano dell’esperienza neppure, se è vero che la Champions non solo l’ha già giocata, ma l’ha anche vinta", rivela Gazzetta.it.