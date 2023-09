Inter, iniziano le rotazioni di Inzaghi: novità in difesa. E al posto di Calha…

"L’Inter capolista in Serie A, riparte in Europa e lo dovrà fare senza il suo regista titolare. Calhanoglu, infatti, salterà la trasferta a San Sebastian a causa di un leggero affaticamento all'adduttore della coscia sinistra accusato nella rifinitura. Niente di grave, ma Simone Inzaghi, che punta al passaggio del turno, ma soprattutto allo scudetto, non vuole correre rischi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'infortunio di Calhanoglu, che verrà sostituito da Asllani, del quale Inzaghi si fida ciecamente.