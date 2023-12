Pedullà: “Inter, Buchanan per 12/15 mln: due strade. E tre nomi a 0 per giugno”

Il nome di Buchanan è in cima alla lista dei dirigenti dell’Inter per il mercato invernale. Poi tre nomi a parametro 0 per giugno

“Il mercato sta arrivando, non aspettatevi sconvolgimenti ma aggiustamenti. L’Inter cerca un vice Cuadrado e ha un nome (da quasi un anno, era gennaio...) in cima alla lista. Stiamo parlando di Tajon Buchanan, classe 1999, in uscita dal Bruges, il sostituto perfetto di Juan potendo fare sia il terzino che l’ala. Operazione da 12 a 15 milioni, ci sono due strade: una cessione minore per finanziare l’operazione oppure il via libera della proprietà a prescindere, sarebbe l’ora dopo gli incassi derivanti da un eccellente percorso in Champions. Buchanan è il preferito per distacco, le altre sarebbero alternative.