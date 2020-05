Inter, Pedullà lancia l’ipotesi clamorosa: “I colpi saranno 2, ecco l’idea su Cavani”

L’Inter è alle prese con l’inevitabile rivoluzione del reparto offensivo. Soprattutto Lautaro condiziona le scelte di Marotta ma c’è anche il futuro di Sanchez ed Esposito in bilico. Per questo, saranno diversi gli arrivi in casa nerazzurra.

Alfredo Pedullà lancia una candidatura a sorpresa e piuttosto clamorosa. Si tratta del El Kun Aguero, in odore di addio al Manchester City.

“Il club nerazzurro continua a chiedere almeno 90 milioni più una contropartita tecnica (ripetiamo, Vidal è una storia a parte), unico passaggio per fare una sconto rispetto alla clausola da 111 milioni. E una volta trovato l’accordo? L’Inter deve prendere due attaccanti. Uno che sostituisca Sanchez, se non fosse riscattato, un altro che prenda il posto di Lautaro.

Dopo aver memorizzato il rinnovo di Giroud con il Chelsea e quello ormai clamorosamente sancito ieri di Mertens con il Napoli, la soluzione Cavani ha motivo di esistere dalla scorsa estate quando vi raccontammo i tentativi del club nerazzurro e la successiva decisione del Matador di restare a Parigi.

In questi giorni Edinson vuole capire se ci sono margini per un rinnovo, verificare se arriverà un altro allenatore al posto di Tuchel. Per ora sta prendendo tempo con tutti (le offerte non mancano) anche in virtù di una Champions aperta con possibili chance di arrivare fino in fondo. Quindi, l’Inter c’è di nuovo, può esserci, ma bisogna aver pazienza”.

Il sostituto di Lautaro

“Cavani non sarebbe il sostituto di Lautaro, il profilo che piace sempre per l’eventuale eredità del Toro resta quello di Timo Werner con le nomali difficoltà dell’operazione. Occhio alle sorprese, un esempio può essere il Kun Auguro che ha un contratto fino al 2021 con il Manchester City e che non è particolarmente felice come ha fatto capire con qualche recente dichiarazione. Aguero è stato accostato al Napoli ma non abbiamo conferma. E’ sempre piaciuto all’Inter, per ora è una traccia, siamo in una fase del mercato troppo dipendente – nel caso dei nerazzurri dalla definizione dell’affare Lautaro. E in attesa di capire come si evolveranno i rapporti tra il Kun e il City”