Inter-Cavani, contatto! Il patto annullato scatena Marotta: ecco lo scenario

L’Inter avanza a grandi passi verso Edinson Cavani. El Matador è diventato l’obiettivo numero uno di Marotta per l’attacco dopo il ripensamento di Dries Mertens. Il belga ha deciso di rinnovare con il Napoli e l’Inter ha virato verso l’ex partenopeo.

Come conferma Fabrizio Romano su Calciomercato.com, “l’Inter da settimane è in contatto con l’entourage di Edinson Cavani, considerato un’opportunità interessante a prescindere da come finirà la trattativa per Lautaro Martinez ancora in piedi col Barça. Conte lo stima da anni, lo sognava nella sua Juventus in passato e lo prenderebbe di corsa; ma c’è da fare i conti con richieste economiche elevate che l’Inter valuterà.”

Il patto con l’Atletico Madrid non esiste più

“Cavani ha rotto il patto con l’Atlético Madrid che gli aveva promesso un accordo per tre anni a dicembre scorso, tutto praticamente fatto con strette di mano e intesa di massima sull’ingaggio, sui bonus e sulle commissioni. Ma a gennaio qualcosa si è rotto tra l’Atlético e Edinson, così l’operazione a costo zero è definitivamente sfumata. E adesso l’Inter valuta”