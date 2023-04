Lukaku deve restare all’Inter, trattenerlo un dovere per 3 motivi. E se tornasse Conte…

L'Inter farebbe bene, anzi, benissimo, a trattenere Romelu Lukaku anche nella prossima stagione. E per motivi diversi: eccoli

Marco Macca

Sostenerlo ora è quasi provocatorio, ai limiti dell'irriverente. Ma partiamo subito dalla sentenza di questo articolo: l'Inter farebbe bene, anzi, benissimo, a trattenere Romelu Lukaku anche nella prossima stagione. E per motivi diversi, che andremo a elencare.

Il periodo che sta attraversando l'attaccante belga non è certamente dei migliori. I gol sbagliati sottoporta contro Fiorentina e Salernitana sono ferite ancora sanguinanti nei cuori degli interisti, che lo hanno additato come uno dei principali responsabili (non l'unico, ovviamente) dei passi falsi dei nerazzurri. In tanti, tra la platea social, sono ormai concordi nell'affermare che Rom non sia più definitivamente la macchina devastante che ha trascinato due anni fa l'Inter di Antonio Conte al 19° scudetto della sua storia.

Per adesso questa affermazione ha totale riscontro nella realtà dei fatti, vista la stagione con tante ombre e poche luci del belga, tornato a Milano spinto dal pentimento per aver lasciato il suo ambiente ideale e dai sensi di colpa. Le aspettative dello scorso agosto erano comprensibilmente tantissime. E lo sono ancora, visto che Lukaku, almeno fin qui, non è mai riuscito a rinverdire i ricordi di due anni fa, quando insieme a Lautaro incantava l'Italia e l'Europa.

Maledetti infortuni — Inutile sottolineare che gran parte di questi problemi vada iscritta agli infortuni che in questa stagione hanno costretto Big Rom a stare fuori per praticamente tutta la prima parte di stagione. Forzando per tornare quanto prima in campo prima con l'Inter e poi al Mondiale in Qatar con il suo Belgio, Lukaku ha peggiorato la situazione, di fatto privando i nerazzurri della loro punta di diamante. E questo ha ovviamente condizionato anche il campionato di Inzaghi, ma questo è un altro discorso.

Una volta pienamente recuperato, comunque, Lukaku non è mai tornato quello del suo primo capitolo interista. Si è detto tante volte che giocatori della sua stazza impiegano molto più tempo a rientrare in forma, ma di mesi ormai ne sono passati e del 'vecchio' Lukaku nemmeno l'ombra, al netto di qualche, isolato sprazzo. Ma allora, perché tenerlo anche nella prossima stagione?

Perché tenere Lukaku: tre motivi — I motivi sono essenzialmente tre. Il primo, è difficile immaginare un'altra stagione con tanti problemi fisici per Lukaku, che comunque, al netto della tendenza a metter su qualche chilo in più, si è sempre mostrato un ottimo professionista. A maggior ragione se consideriamo che in estate non si giocheranno competizioni per nazionali e che, eventualmente, il belga avrebbe tutto il tempo per svolgere la preparazione con i compagni e lo staff tecnico fin dal primo giorno. Una manna per chi ha faticato tanto questo a trovare il giusto ritmo e a rimettersi al passo con i compagni. Tirato a lucido, Lukaku potrebbe offrire garanzie del tutto diverse, sotto tanti punti di vista.

Il secondo, economico. Lukaku è costato all'Inter l'estate scorsa, tra prestito e ingaggio del calciatore, circa 20 milioni di euro (per una stagione). Trovare sul mercato un attaccante del suo livello a questi prezzi è praticamente impossibile. Servirebbero molti più soldi per acquistare un altro attaccante di quella caratura e questo appare francamente difficile. Soprattutto nelle condizioni in cui versano le casse nerazzurre: immagine che Suning autorizzi investimenti milionari per attaccanti di grido internazionale, oggi, è pura utopia. Tanto vale continuare a insistere su un giocatore che conosce benissimo l'ambiente e che ha dimostrato, quando in condizioni fisiche ottimali, di essere praticamente immarcabile per ogni difensore della Serie A. E scusate se è poco.

Infine, il terzo motivo: Antonio Conte. Nulla di certo, ovviamente, ma le voci girano e il nome dell'ex ct si fa sempre più insistentemente in ottica di un possibile, clamoroso ritorno all'Inter. E lui, come nessun altro, ha dimostrato di saper sfruttare a pieno le qualità tecniche e fisiche del belga. Ve l'immaginate Lukaku di nuovo sotto la gestione Conte? La possibilità di rivedere quel duo spettacolare sarebbe concreta. Sempre che Simone Inzaghi (ce lo auguriamo) non riesca a risollevarsi e a risollevare la situazione dell'Inter attuale. E a restituire ai tifosi nerazzurri il miglior Lukaku. Insomma, le premesse per tornare a essere decisivo per i colori interisti ci sono tutte. E sarebbe un grave errore lasciarsi sfuggire un'occasione del genere.