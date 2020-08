Perisic: “Un sogno. Mi dispiace non aver vinto con l’Inter. Ho un contratto e ora…”

In attesa di decidere il futuro, in bilico tra Bayern Monaco e Inter, Ivan Perisic si gode giustamente la vittoria in Champions League con i bavaresi. Intervistato da Sky Sport, l’esterno croato non si è sbilanciato più di tanto sulla sua prossima squadra:

“Una serata da sogno, vincere alla prima finale di Champions è bellissimo. Peccato che i tifosi non ci siano, proveremo a festeggiare meglio a casa nostra. Il PSG aveva alcuni fra i giocatori migliori del mondo. Hanno avuto qualche occasione, ma noi abbiamo il miglior portiere del mondo e ci ha aiutato molto. Peccato per non aver vinto qualcosa nei miei quattro anni all’Inter, ma ora sono felice per aver conquistato il Triplete. Ho ancora due anni di contratto con i nerazzurri, vedremo cosa succederà. Nel calcio tutto è possibile, dobbiamo parlarci e vedere. Non posso dire la mia volontà, ora voglio festeggiare. Poi ci riposeremo e penseremo al futuro“.

(Fonte: Sky Sport)