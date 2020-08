Va al Bayern Monaco la Champions League 2019-20. La finale è decisa dall’uomo scelto a sorpresa da Hansi Flick, Kingsley Coman, che di testa buca Keylor Navas al minuto 14 del secondo tempo. I bavaresi raggiungono dunque la sesta Coppa dei Campioni della loro storia, mentre i francesi restano a secco. Durante la gara c’è stato spazio per Ivan Perisic, entrato al minuto 68; zero minuti invece per l’altro ex Inter Mauro Icardi.