Inter, c’è la prova. Perisic ha fallito. GdS: “Svogliato e infastidito. Colpa pure di Conte”

Anche contro la Roma, Ivan Perisic non è riuscito a dare il contributo sperato. Antonio Conte lo ha inserito al posto di Lautaro Martinez nella ripresa (uno die cambi discussi dell’allenatore dell‘Inter), ma, tra cross sbagliati, poca cattiveria e falli, il croato ha fatto più danni che altro.

Non è la prima volta che succede: come riporta la Gazzetta dello Sport, già contro Napoli e Atalanta si era verificato qualcosa di simile. Tre indizi che, secondo la rosea, fanno una prova:

“Se Perisic entra in campo quasi infastidito, crossa in curva, commette falli gratuiti su cui la Roma ha rischiato pure di vincere, qualche colpa c’è l’ha anche il tecnico, incapace di caricare a dovere il croato. Il tutto dopo un avvio di stagione in cui Perisic si era calato con umiltà nell’unico ruolo in cui sembrava poter indossare il monotematico 3-5-2 di Conte. A tutta fascia almeno ci provava (…). Ora invece Conte a sinistra ha puntato su Young e il croato entra per far rifiatare una delle punte. Un problema da risolvere“, si legge.

(Fonte: gazzetta.it)