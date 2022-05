Caso Perisic, strappo difficile da ricucire con l’Inter. Pista Juve è sempre più calda

L'esterno ha il contratto in scadenza a giugno con l'Inter e i margini per trovare un'intesa sembra sempre più ristretti

Andrea Della Sala

Il futuro di Ivan Perisic è ancora tutto da scrivere. Il croato, autore di una stagione formidabile, ha il contratto in scadenza con l'Inter e l'accordo col club nerazzurro sembra lontano. Le richieste del giocatore non sono in linea col bilancio interista, per questo l'addio sembra ora sempre più probabile.

"Un regalo d’addio all’Inter e un biglietto da visita (magari) per la Juve. È come se Ivan Perisic avesse studiato la sceneggiatura perfetta per la finale di Coppa Italia. Il suo sfogo a caldo lasciava intendere che la sua esperienza in nerazzurro fosse ormai al capolinea, ma sul futuro nessun accenno ai colori bianconeri. Solo uno spicchio di verità, insomma. Una cautela obbligata, come si può ben comprendere per cambi di maglia così clamorosi. Non a caso in queste ore ci sono scintille sui due fronti. In viale della Liberazione le richieste di Ivan sono considerate eccessive: Marotta, infatti, gli propone un annuale che solo con i bonus può arrivare a quota 5 milioni e non è disposto ad ulteriori rialzi", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Dunque, lo strappo è dietro l’angolo. Soprattutto se la Juve diventasse la sua nuova casa. È doveroso attendere, dunque, gli eventi. Dall’entourage del nazionale croato arrivano indizi importanti: si aspetta da Torino un’offerta per un contratto biennale (con opzione per il terzo) da 6 milioni a stagione. E Ivan appare convinto dall’opportunità bianconera. Ormai per lui il dado sembra tratto. Tuttavia dai vertici bianconeri arrivano secche smentite. A scanso d’equivoci Perisic non appare interessato neanche ad altre soluzioni di prestigio: ad esempio ieri sono emerse voci su un feeling con il Chelsea. Acqua. Del resto in queste settimane non gli sono mancate le offerte. Ad esempio il Newcastle è arrivato a proporgli un triennale da oltre 6 milioni netti a stagione ma i suoi agenti Frane Jurcevic (suo amico d’infanzia) e Ivan Ljubicic (l’ex tennista) hanno sempre escluso una soluzione senza la Champions. E la Juve evidentemente ha questi requisiti. Ma non solo: Max Allegri avrebbe votato per questa soluzione, dando al giocatore le adeguate garanzie tecniche. I vertici interisti hanno dato appuntamento al giocatore e ai suoi rappresentanti a fine campionato per il definitivo dentro o fuori. Ma in casa nerazzurra ormai hanno capito che i margini per un accordo sono davvero molto ristretti. La pista juventina, insomma, si fa sempre più calda", aggiunge il quotidiano.