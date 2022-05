Perisic: “Pazza Inter amala. Me ne vado con orgoglio, vi porterò sempre nel cuore”

L'esterno croato saluta l'Inter dopo tanti anni e tanti successi. Accetterà l'offerta del Tottenham, questo il saluto sui social

Ivan Perisic saluta l'Inter e riabbraccia Antonio Conte. L'esterno croato non ha accettato l'offerta del club nerazzurro per rinnovare, firmerà col Tottenham e giocherà in Premier League. Queste le parole di Perisic sui social: