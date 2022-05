ESCLUSIVA Ag Lazaro: “Nessun contatto ancora. Inizierà la stagione con l’Inter, poi…”

FCINTER1908 ha parlato in esclusiva con l'agente dell'esterno austriaco, in questa stagione in prestito al Benfica

Andrea Della Sala

Tra i giocatori che dopo il 30 giugno torneranno all'Inter c'è anche l'esterno Valentino Lazaro. L'austriaco, in questa stagione al Benfica, inizierà con l'Inter e poi capirà quale sarà il suo futuro. FCINTER1908 ha parlato in esclusiva con l'agente di Lazaro, Max Hagmayr:

"Non ci sono novità al momento, non è stata presa alcuna decisione sul futuro di Lazaro. Valentino inizierà la stagione in ritiro con l'Inter poi si vedrà, dovremo parlare col club per decidere il suo futuro".