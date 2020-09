Gds: “Inter, Perisic tornato con la voglia di spaccare il mondo. Conte lavora per…”

“Ivan è tornato, con la voglia di spaccare il mondo“. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ad Ivan Perisic, rientrato dal prestito al Bayern Monaco e pronto a dare il suo approdo all’Inter dopo un anno da vincente. “Sarà per il carattere orgoglioso o semplicemente per l’orgoglio di aver dimostrato col Bayern di essere ancora tra i migliori esterni in circolazione. Perisic è pronto a restare all’Inter, ripartendo da zero“.

La Rosea spiega poi perché tenere l’esterno sarebbe un’ottima mossa per il club nerazzurro: “Il Perisic bis aiuta a pensare in grande anche sotto l’aspetto tecnico-tattico. In fondo, perché dover rinunciare a un vice campione del mondo con la Croazia, fresco vincitore di tutto col Bayern, nell’anno in cui sul mercato nessuno mette soldi?

Rinunciare o svendere un bene così prezioso, sapendo che poi ci sarebbe da trovare un sostituto all’altezza, potrebbe essere una mossa troppo rischiosa. E allora Conte lavora per ottenere il massimo da Perisic, che ha tutto per poter far decollare il progetto nerazzurro. Antonio ama chiudere l’azione offensiva con 5 uomini: con Perisic e Hakimi larghi, Lukaku e Lautaro al centro e uno tra Vidal, Barella, Sensi o Eriksen in arrivo da dietro, poche squadre avrebbero un potenziale offensivo così letale”, si legge.