Personalità forte e caratteristiche ben definite: ecco come Trubin ha stregato l’Inter

Mentre prosegue la trattativa tra Inter e Manchester United, il club nerazzurro sembra aver individuato in Anatoliy Trubin il sostituto del camerunese. Per i dirigenti nerazzurri il portiere dello Shakhtar, 21 anni, è il profilo migliore per caratteristiche, esperienza (nonostante la giovane età) e personalità. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Trubin è ora in pole per sostituire Onana. "I tifosi hanno già scelto: sì, il gigante Anatoliy sarebbe la soluzione migliore per salutare con meno dolore il camerunense. C’è il ricordo delle sfide contro, ma anche aspetti più “neutrali” a partire dalla carta d’identità. Personalità forte, con già 17 presenze in Champions League e un rendimento in Europa che non è passato inosservato".