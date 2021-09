Inter, via al piano Marotta per Raspadori. Assalto a gennaio per bloccare il baby bomber

Il giovane attaccante del Sassuolo piace all'Inter che potrebbe prenderlo a gennaio e lasciarlo in Emilia fino a fine stagione

L'Inter è concentrata sul presente e sul tour de force che la aspetta dopo la sosta per le Nazionali. Ma non rinuncia mai a guardare anche al futuro e tiene sotto controllo i giovani in rampa di lancio che possono rientrare nel progetto nerazzurro. Uno di questi è senz'altro Giacomo Raspadori , l'attaccante del Sassuolo che sta stupendo tutti e che è nel mirino dell'Inter da inizio estate.

"Un piano, quello di portare Raspadori all’Inter che Beppe Marotta ha in mente dall’inizio dell’estate. Ha provato più volte a sondare il terreno tanto con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo e suo buon amico, quanto con Tullio Tinti (procuratore del ragazzo e di... Simone Inzaghi ). Il percorso di crescita pensato per il ragazzo prevedeva invece un altro anno al Sassuolo vissuto ancor più da protagonista. Il timore è che intorno a Raspadori possa scatenarsi un’asta e che altre contendenti si possano mettere di traverso per provare a impedire un matrimonio che sembra già apparecchiato anche perché “Giovannino” dell’Inter è pure tifoso. L’obiettivo di Marotta, abortito il tentativo estivo, è ora quello bloccare il ragazzo a gennaio, blindandolo, così da anticipare sui tempi la concorrenza, sulla falsa riga di quanto fatto per Christian Eriksen, ma lasciando in Emilia l’attaccante fino a fine stagione", spiega Tuttosport.