Raspadori, il fratello: “Lui all’Inter? Le voci girano, è il calcio. Io so…”

Le parole di Enrico a Repubblica: "Le sue doti tecniche credo si vedano in fretta, ma poi c'è altro. La testa, per esempio, la sua determinazione"

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Enrico, il fratello di Giacomo Raspadori, centravanti del Sassuolo e della Nazionale e obiettivo di mercato dell'Inter, ha parlato così delle doti del classe 2000: "Le sue doti tecniche credo si vedano in fretta, ma poi c'è altro. La testa, per esempio, la sua determinazione, mentalmente è sempre stato più pronto, e poi Giacomo alza sempre l'asticella, non si accontenta mai".